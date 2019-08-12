12 Ağustos 2019, Pazartesi
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TAYLAN BAYRAM SONRASI
Kayserispor'un Erzurumspor'dan anlaştığı Taylan Antalyalı ile resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. 24 yaşındaki orta sahanın bayramdan sonra şehre gelerek kendini sarı-kırmızılı renklere katacağı konuşuluyor. Kayserispor bu sezon 3 kaleci, 4 stoper, 2 sağ bek, 1 sol bek, 3 orta saha, 2 sol kanat ve 1 santrfor almıştı. Taylan ile Adebayor da gelince toplam transfer sayısı 18'e yükselecek.
Çilek Adebayor!
Giriş Tarihi: 12.08.2019
Kayserispor'da başkan Erol Bedir'in müjdelediği santrforun Adebayor olduğu ortaya çıktı. 16 transfer yapan Kayseri’de pastanın üzerindeki çilek 35’lik yıldız olacak.
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Adana Demir ile yapılan ve 1-1 biten maç sonrası 1 golcü alınacağını müjdeledi. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılıların Başakşehir'den bonservisini alan Emmanuel Adebayor ismine yöneldiği ortaya çıktı. Bu sezon 16 takviye yapan Kayserispor'un Adebayor'u getirerek, sezona başlayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki Togolu forvet geçen sezon 24 maçta; 4 gol, 2 asist yapmıştı.
TAYLAN BAYRAM SONRASI
Kayserispor'un Erzurumspor'dan anlaştığı Taylan Antalyalı ile resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. 24 yaşındaki orta sahanın bayramdan sonra şehre gelerek kendini sarı-kırmızılı renklere katacağı konuşuluyor. Kayserispor bu sezon 3 kaleci, 4 stoper, 2 sağ bek, 1 sol bek, 3 orta saha, 2 sol kanat ve 1 santrfor almıştı. Taylan ile Adebayor da gelince toplam transfer sayısı 18'e yükselecek.
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