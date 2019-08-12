12 Ağustos 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Çilek Adebayor!

Çilek Adebayor!
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

Kayserispor'da başkan Erol Bedir'in müjdelediği santrforun Adebayor olduğu ortaya çıktı. 16 transfer yapan Kayseri’de pastanın üzerindeki çilek 35’lik yıldız olacak.

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Adana Demir ile yapılan ve 1-1 biten maç sonrası 1 golcü alınacağını müjdeledi. Bu gelişme üzerine sarı-kırmızılıların Başakşehir'den bonservisini alan Emmanuel Adebayor ismine yöneldiği ortaya çıktı. Bu sezon 16 takviye yapan Kayserispor'un Adebayor'u getirerek, sezona başlayacağı öğrenildi. 35 yaşındaki Togolu forvet geçen sezon 24 maçta; 4 gol, 2 asist yapmıştı.

TAYLAN BAYRAM SONRASI
Kayserispor'un Erzurumspor'dan anlaştığı Taylan Antalyalı ile resmi imzaların kısa süre içerisinde atılması bekleniyor. 24 yaşındaki orta sahanın bayramdan sonra şehre gelerek kendini sarı-kırmızılı renklere katacağı konuşuluyor. Kayserispor bu sezon 3 kaleci, 4 stoper, 2 sağ bek, 1 sol bek, 3 orta saha, 2 sol kanat ve 1 santrfor almıştı. Taylan ile Adebayor da gelince toplam transfer sayısı 18'e yükselecek.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
İsmail Çipe Kayserispor'da İsmail Çipe Kayserispor'da
İsmail Çipe Kayserispor'da İsmail Çipe Kayserispor'da
Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör