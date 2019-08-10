10 Ağustos 2019, Cumartesi
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İsmail Çipe Kayserispor'da
Giriş Tarihi: 10.08.2019
Eray İşcan'ın sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran Kayserispor, Galatasaray'dan İsmail Çipe'yi iki yıllığına kiraladı.
Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, Galatasaray'da forma giyen genç kaleci İsmail Çipe'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
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