10 Ağustos 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

İsmail Çipe Kayserispor'da

İsmail Çipe Kayserispor'da
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

'ın sakatlanmasının ardından kaleci arayışlarını hızlandıran , 'dan 'yi iki yıllığına kiraladı.

ekiplerinden İstikbal Mobilya , 'da forma giyen genç kaleci 'yi transfer etti. Sarı-kırmızılılar, 24 yaşındaki file bekçi ile 2 yıllık kiralık sözleşme imzaladı.
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