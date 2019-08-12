12 Ağustos 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da büyük tehlike

Kayserispor'da büyük tehlike
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.08.2019

, ekonomik sıkıntıdan ötürü büyük bir sorun ile karşı karşıya.

2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren , büyük bir tehlikenin eşiğinde. Sarı-kırmızılı takımın, 15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00'e kadar 'nun hesabına 2 milyon Euro (12,5 milyon TL) para yatırması gerekiyor.

İstikbal Mobilya Kayserispor, 'ye söz konusu ödemeyi yapamaz ise transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramayacak. Kayseri ekibi ligin ilk hafta maçına da amatör futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkmak zorunda kalacak.

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