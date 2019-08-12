12 Ağustos 2019, Pazartesi
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İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF'ye söz konusu ödemeyi yapamaz ise transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramayacak. Kayseri ekibi ligin ilk hafta maçına da amatör futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkmak zorunda kalacak.
Kayserispor'da büyük tehlike
Giriş Tarihi: 12.08.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor, ekonomik sıkıntıdan ötürü büyük bir sorun ile karşı karşıya.
Süper Lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, büyük bir tehlikenin eşiğinde. Sarı-kırmızılı takımın, 15 Ağustos 2019 Perşembe günü saat 14:00'e kadar Türkiye Futbol Federasyonu'nun hesabına 2 milyon Euro (12,5 milyon TL) para yatırması gerekiyor.
İstikbal Mobilya Kayserispor, TFF'ye söz konusu ödemeyi yapamaz ise transfer ettiği futbolculara lisans çıkaramayacak. Kayseri ekibi ligin ilk hafta maçına da amatör futbolculardan oluşan bir kadro ile çıkmak zorunda kalacak.
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