10 Ağustos 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı

Kayserispor Pedro Henrique ile anlaştı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.08.2019

İstikbal Mobilya , Brezilyalı futbolcu ile 3 sözleşme yıllık sözleşme imzaladı.

yeni sezon transfer çalışmaları kapsamında kadrosuna bir isim daha kattı. Dün akşam Kayseri'ye gelen Brezilyalı futbolcu ile 3 yıllık sözleşme yapıldı. 'ın PAOK takımından ayrılarak gelen Henrique kanat pozisyonunda oynuyor. Geçen sezon 9 kaçta görev alan ve 5 maçta ilk 11'de forma giyen Henrique, daha önce de , Karabağ, Rennes, Zürih takımlarında mücadele etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Kayserisporumuz Brezilyalı futbolcu Pedro Henrique Konzen Medina da Silva ile Mali işlerden sorumlu yöneticimiz İsmail Çöl ve altyapıdan sorumlu yöneticimiz Bekir Benk'in katılımlarıyla 3 yıllık sözleşme imzaladı. Sözleşmenin hem kulübümüze hem de oyuncumuza hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.

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