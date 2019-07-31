31 Temmuz 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi

Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 31.07.2019

'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını 'da sürdüren İstikbal Mobilya , iki haftalık kampı tamamladı.

Sezon hazırlıklarına Kayseri'de kulüp tesislerinde başlayan ve ikinci etap hazırları için 16 Temmuz'da 'ya giden sarı-kırmızılı ekibin 15 gün süren kampı sona erdi.

Bu süreci yoğun çalışma temposuyla geçiren ve 4 hazırlık maçı yapan kafilesi, akşam Kayseri'ye dönecek.

Sarı-kırmızı futbolcular, iki günlük iznin ardından 3 Ağustos Cumartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına devam edecek.

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