31 Temmuz 2019, Çarşamba
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Kayserispor'un Avusturya kampı sona erdi
Giriş Tarihi: 31.07.2019
Süper Lig'de 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren İstikbal Mobilya Kayserispor, iki haftalık kampı tamamladı.
Sezon hazırlıklarına Kayseri'de kulüp tesislerinde başlayan ve ikinci etap hazırları için 16 Temmuz'da Avusturya'ya giden sarı-kırmızılı ekibin 15 gün süren kampı sona erdi.
Bu süreci yoğun çalışma temposuyla geçiren ve 4 hazırlık maçı yapan Kayserispor kafilesi, akşam Kayseri'ye dönecek.
Sarı-kırmızı futbolcular, iki günlük iznin ardından 3 Ağustos Cumartesi günü kulüp tesislerinde toplanarak sezon hazırlıklarına devam edecek.
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