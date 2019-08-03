03 Ağustos 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Erol Bedir: “Deniz Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi“

“Deniz F.Bahçe'de oynamak istediğini söyledi“
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 03.08.2019

Başkanı , için ile anlaşmaya vardıklarını söyleyerek, “Deniz Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi” dedi.

ile , için bonservis konusunda anlaşmaya vardı. Konuyla ilgili İhlas Haber Ajansı'na (İHA) konuşan Kayserispor Başkanı , "Deniz, bana gelip izin istedi ve Fenerbahçe'de oynamak istediğini söyledi. Onay verdik ve Deniz Fenerbahçe ile anlaştı. Biz de bunun üzerine Deniz Türüç için Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık. İş sadece imzaya kaldı" ifadesinde bulundu. Sarı-kırmızılıların, bu için 3 milyon 700 bin Euro para alacağı öğrenildi. Sarı-kırmızılı kulüp bu transfer çerçevesinde Fenerbahçe'den takasla futbolcu almayacak.
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