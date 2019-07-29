29 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un rakibi değişti

Kayserispor'un rakibi değişti
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

'un 'daki son rakibi değişti.

Süper lig 2019-2020 sezonu hazırlıklarını 'da sürdüren , son hazırlık maçını takımı ile yapacak.

Daha önce yapılan planlamaya göre 'nın Genoa takımı ile son hazırlık maçını oynaması gereken sarı kırmızılılar, Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Vasl ile oynayacak. Sarı Kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın 30.07.2019 (yarın) oynayacağı Genoa CFC hazırlık maçı iptal edilmiş, aynı gün Birleşik Arap Emirlikleri takımı El Vasl ile Wörgl Stadyumu'nda TSİ 19:00'da bir hazırlık maçı organize edilmiştir. Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz" denildi.
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