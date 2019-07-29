29 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Bedir: Deniz’in kararı önemli

Bedir: Deniz’in kararı önemli
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 29.07.2019

Kayseri Başkanı Bedir, transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik." dedi.

Kayseri Başkanı Bedir, transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz" diye konuştu. Başkanı, Deniz'in takas formülünü de sıcak bakmadıklarını kaydetti.

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