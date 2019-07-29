29 Temmuz 2019, Pazartesi
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Bedir: Deniz’in kararı önemli
Giriş Tarihi: 29.07.2019
Kayseri Başkanı Bedir, transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik." dedi.
Kayseri Başkanı Bedir, transferde Deniz'in görüşünün önemli olduğunu söyledi. Bedir, "Deniz ile konuşup kendisini antrenmanlarına vermesini istedik. Bir gelişme olduğunda teklifleri ileteceğimizi söyledik. Sonuçta karar veren Deniz olacak. Nerede mutlu olursa biz oraya daha fazla taviz vereceğiz" diye konuştu. Kayserispor Başkanı, Deniz'in takas formülünü de sıcak bakmadıklarını kaydetti.
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