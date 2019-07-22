22 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor’un rakibi Salzburg

Kayserispor’un rakibi Salzburg
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

, ’daki ikinci maçını Avusturya takımı Salzburg ile oynayacak.

, 2.etap kampı çalışmaları kapsamında 23 Temmuz 2019 Salı günü ikinci hazırlık maçına çıkacak. İlk hazırlık maçında ekiplerinden SD Eibar takımı ile oynayan ve 5-2 mağlup olan Sarı-Kırmızılılar yarın FC takımı ile karşı karşıya gelecek. Oberhofen am Irrsee Stadyumunda oynanacak mücadele, yerel saatle 18.30'da (TSİ 19.30) başlayacak.
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