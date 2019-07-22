22 Temmuz 2019, Pazartesi
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Deniz'i kaybetmek istememAdı transferde geçen Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme olmadığını aktaran Hikmet Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.
Kayseri’den kötü prova: 2-5
Giriş Tarihi: 22.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, hazırlık maçında İspanya La Liga ekibi Eibar'a 5-2 mağlup oldu.
Avusturya'da kamp yapan Kayserispor, ilk hazırlık maçını İspanyol ekibi Eibar ile oynadı. Hikmet Karaman'ın yeni transferlere de yer verdiği maçı Kayserispor 5-2 kaybetti. Sarı- kırmızılı takımın gollerini Ziya ve Umut Bulut kaydetti. Maç sonu Karaman "Skor açısından memnun değiliz" dedi.
Deniz'i kaybetmek istememAdı transferde geçen Deniz Türüç ile ilgili bir gelişme olmadığını aktaran Hikmet Karaman, "Deniz şu anda takımın önemli oyuncularından, kaptanlarından biri. Bize hücum bölgesinde çok önemli katkılar yaptı. Böyle bir oyuncuyu kaybetmek istemem. Son dönemdeki gelişmelerden haberim yok." ifadelerini kullandı.
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