22 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kaptan Umut Bulut yeni sezon öncesi umut verdi

Kaptan yeni sezon öncesi umut verdi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.07.2019

’un takım kaptanı öncesi umut verdi.

, hazırlıklarını Avusturya Seefeld bölgesinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda kaptan , antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile takdir topluyor.

ekibi SD Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Umut Bulut, oynadığı futbol ve attığı golle yeni sezon öncesi umut verdi.
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