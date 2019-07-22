22 Temmuz 2019, Pazartesi
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İspanya ekibi SD Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Umut Bulut, oynadığı futbol ve attığı golle yeni sezon öncesi umut verdi.
Kaptan Umut Bulut yeni sezon öncesi umut verdi
Giriş Tarihi: 22.07.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor’un takım kaptanı Umut Bulut yeni sezon öncesi umut verdi.
İstikbal Mobilya Kayserispor, yeni sezon hazırlıklarını Avusturya Seefeld bölgesinde yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yeni sezona hazır bir şekilde girmek isteyen Sarı-Kırmızılılarda kaptan Umut Bulut, antrenmanlardaki hırsı ve isteği ile takdir topluyor.
İspanya ekibi SD Eibar ile oynanan hazırlık maçında sahaya kaptan olarak çıkan Umut Bulut, oynadığı futbol ve attığı golle yeni sezon öncesi umut verdi.
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