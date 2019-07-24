24 Temmuz 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Erol Bedir Avusturya kampında

Erol Bedir Avusturya kampında
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 24.07.2019

İstikbal Mobilya Kayserispor Kulüp Başkanı bazı yöneticiler ile birlikte kampında. Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor yeni sezon hazırlıklarını Avusturya’da sürdürüyor. 16 Temmuz’da başlayan Avusturya kampında Sarı-Kırmızılılar 2 hazırlık maçı oynadı.

Kulüp başkanı ve yöneticiler dün 'ya giderek kamp çalışmalarını yakından takip edecek. Dün oynanan hazırlık maçını yakından takip eden Bedir ve ekibi maç sonrasında Teknik Direktör Hikmet Karaman'dan bilgiler aldılar.

Başkan Erol Bedir, transfer görüşmeleri ile yakından ilgilenecek. Karaman'ın raporu doğrultusunda 3-4 oyuncu daha isteyen Sarı-Kırmızılılar kısa zamanda bu transferleri bitirmek istiyor.
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