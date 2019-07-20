20 Temmuz 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor’dan transfer açıklaması

Kayserispor’dan transfer açıklaması
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

İstikbal Mobilya başkanı açıklaması yaptı.

Başkan , yazılı açıklamasında "Son günlerde bazı yayın organları ve sosyal medyada ilgimiz olmayan haberleri çıkmakta, bilgimiz dışında yapılan (Jackson Martinez'in gelmesi, Kalecimiz Silviu Lung'un gitmesi gibi) asılsız haberler taraftarlarımızın da enerjisini harcamaktadır. Biz ne yaptığını bilen, planlı çalışan, bizim dışımızda gelişebilecek olaylara karşıda tedbiri elden bırakmayan, her gelişmeyi de en kısa sürede büyük taraftarıyla şeffaf bir şekilde paylaşan bir yönetimiz. Dolayısıyla; asılsız haberlere itibar edilmemesi hele hele başarılı kalecimiz Lung'un gönderilmesi söylentisine inanılmaması dileğimizdir" ifadeleri paylaştı.

Başkan Bedir "Her türlü sıkıntıya rağmen şahsım ve yönetici arkadaşlarımın gayretleriyle çok güçlü bir takım oluşturmaya çalışmaktayız.

Taraftarlarımızdan beklentimiz, satışa çıkan kombinelerimizi rekor sayıda alarak 'umuza destek olmalarıdır" ifadelerini kullandı.
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