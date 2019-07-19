19 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan yılın transfer sürprizi! Jackson Martinez...

Kayserispor'dan yılın transfer sürprizi!
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 19.07.2019 Giriş Tarihi: 19.07.2019

Kadrosunu genç oyuncularla takviye eden , forvet için ise taraftarını heyecanlandıracak bir ismin peşine düştü. ’de ’den 32 yaşındaki her an Kayserispor forması giyebilir. Sarı-kırmızılı ekibin, dünyaca ünlü forvet Jackson Martinez'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Transferde Mensah, Abdennour, Poulain, Djedje, Miguel Lopes gibi önemli yabancıların yanı sıra Yasir Subaşı, Ömer Uzun, Mert Kula, Emirhan Civelek ve Ziya Alkurt gibi potansiyel yerlilere imza attıran , ses getirecek takviyeyi forvet hattına yapacak.

Güçlü bir takım kurmak isteyen sarı-kırmızılıların, 32 yaşındaki dünyaca ünlü Kolombiyalı forvet 'le görüşmelere başladığı iddia edildi.

Gelecek sezon Avrupa Kupaları'na katılmak için iddialı bir kadro oluşturmak isteyen Kayserispor, transferde büyük oynuyor. 32 yaşındaki golcünün, ekibi 'den bonservisini istediği bildirilirken; Kayserispor'un bu için yoğun mesai harcadığı ifade edildi.

Geçtiğimiz sezonu Portekiz ekibi Portimonense'de kiralık geçiren Martinez, 28 karşılaşmada 9 gol, 3 asistlik performans sergilemişti. Daha önce sakatlık problemleriyle gündeme gelen tecrübeli oyuncunun, son sağlık raporlarının da detaylıca inceleneceği ifade edildi.

42 MİLYON EURO'YA TRANSFRE OLMUŞTU!

Porto'da adını duyuran Martinez, 37 milyon euro'ya 'e; ardından da 42 milyon euro'ya Evergrande'ye transfer olmuştu.

Yasir Subaşı çalışmalara başladı

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