20 Temmuz 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor Avusturya'da hazırlıkları sürdürdü

Kayserispor Avusturya'da hazırlıkları sürdürdü
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 20.07.2019

İstikbal Mobilya , futbolda 2019-2020 sezonunun hazırlıklarına devam etti.

'nın Tirol bölgesindeki Seefeld kasabasında kamp yapan sarı-kırmızılı ekip, güne sabah erken saatlerdeki kros ile başladı.

Daha sonra futbolculardan bazıları teknik direktör yönetiminde sahada antrenman yaptı.

Fiziksel çalışmayla başlayan idmanda futbolcular, bire bir, ikiye iki ve üçe üç olarak dar alanda adam geçme, hücum ve savunma uygulamaları üzerinde durdu.

Kaleciler ise kaleci antrenörü Erdoğan Özdoğan idaresinde ayrı çalıştı. İdmanda 1 yıllık sözleşme imzalanan kaleci da yer aldı.

Antrenman soğuma hareketleriyle sona erdi.

, hazırlıklarını akşam yapacağı idmanla sürdürecek.

ALİ KAYNAR: "GÜZEL İDMANLAR GEÇİYOR"

Kampta bulunan Kayserispor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi ve Yurt Dışı Temsilcisi , çalışmaların iyi gittiğini söyledi.

Yeni sezon hazırlıkları için Seefeld'de bulunduklarını aktaran Kaynar, "Hocamızın ve teknik ekibimizin gözetiminde güzel idmanlar geçiyor. Şu anda takım iyi bir şekilde ilerliyor." diye konuştu.

Kaynar, sezonu ilk 5 içinde tamamlamak istediklerini belirterek, "Bu takım ve ruhla ilk 5'e gireceğimizi düşünüyorum." ifadesini kullandı.

Eski kalecileri Hakan Arıkan'la yeniden anlaştıklarını aktaran Kaynar, "Hakan Arıkan ile 1 yıllık sözleşme imzaladık. komitemiz ve hocamızın değerlendirmesi sonucunda uygun bulundu ve arkadaşımız takıma katıldı." şeklinde görüş belirtti.

Ali Kaynar, yeni sezon hazırlıkları kapsamında yarın Avusturya'da 'nın Eibar takımı ile maç yapacaklarını ve Avrupa'daki hemşehrilerini müsabakaya davet ettiğini vurguladı.

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