19 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Yasir Subaşı çalışmalara başladı

Yasir Subaşı çalışmalara başladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

'un 'den ettiği Subaşı kampının 3.gününde takıma katılarak çalışmalara başladı.

2019-2020 Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan 'da kampı devam ediyor. 1.etap kampını Kayseri'de tamamlayan ve ardından Avusturya'ya giden Sarı-Kırmızılılar vizesi 3 gün geç çıkan yeni Subaşı kampa gecikmeli katıldı. Vizesi halledilen ve Avusturya kampının üçüncü günü takıma katılan Karahan Yasir, takımla birlikte çalışmalara başladı. Antrenmanlardaki isteği ve hırsı ile dikkat çeken gözünü formaya dikti.
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