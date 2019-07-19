19 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor

Hikmet Karaman'ın yüzü gülüyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 19.07.2019

hazırlıklarını 'da sürdüren 'da yüzler gülüyor.

ekiplerinden 'da hazırlıklarını 'da neşeli ve keyifli sürdürüyor. 16 Temmuz'da başlayan Avusturya kampında teknik heyet futbolculara oldukça eğlenceli antrenman programı ile güç depoluyor. sarı-kırmızılı takımın Teknik Patronu 'ın ise keyfi yerinde. Antrenmanlardaki neşeli tavrı ile dikkat çeken Hikmet Karaman zaman zaman futbolculara sert uyarılarda bulunuyor.

Ay sonuna kadar Avusturya'da çalışmalarını sürdürecek olan İstikbal Mobilya Kayserispor 4 hazırlık maçı oynayacak.
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