17 Temmuz 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Eray ve Artem'den kötü haber

Eray ve Artem'den kötü haber
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 17.07.2019

, kaleci ile forvet hakkında açıklama yaptı.

resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Sporcumuz 'in 15.7.2019 tarihindeki antrenman sırasında girdiği ikili mücadelede meydana gelen sol akromioklavikuler eklem (köprücük kemiği eklemi) düzeyinde ki ayrılma 16.07.2019 tarihinde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile tedavi edilmiştir. Yaklaşık 4-6 haftalık bir süre içerisinde takıma katılması öngörülmektedir" denildi.

Kaleci ile ilgili olarak da "Sporcumuz Eray İşcan'ın 15.07.2019 tarihindeki antrenmanda girdiği aynı ikili mücadelede sağ tibal plato (kaval kemiği üst ucu) da tespit edilen kırığının 16.07.2019 tarihinde gün içinde gerçekleştirilecek cerrahi tedavi ile onarılması planlanmaktadır. Cerrahi sonrası takıma geri dönüş sürecinin 5-6 ay içerisinde olması öngörülmektedir. Her iki sporcumuza da acil şifalar dileriz" açıklaması yapıldı.

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