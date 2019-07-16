16 Temmuz 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Deniz Türüç'ten transfer yorumu

Deniz Türüç'ten transfer yorumu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 16.07.2019

'un kaptanı , Kayseri'de kalmasını isteyen taraftara ilginç bir cevap verdi.

'un 3 büyük kulübün listesinde olan futbolcusu , gitmemesini isteyen taraftara ilginç bir serzenişte bulundu. Tesisleri'nde oynanan çift kale maçta görev yapan ve maç sonrasında taraftarların yakın ilgisiyle karşılaşan kaptan Deniz Türüç'ten gitmemesi istendi.

Bir taraftarın kendisine, "Abi Kayseri'de efsane ol efsane. Seviyoruz seni" şeklindeki yaklaşımına "5 senede efsane olamadıysak ne zaman olacağız" cevabı verdi.

Taraftarlar ile bol bol fotoğraf çektiren Deniz Türüç, hangi takıma gideceği yönünde bir fikir beyan etmedi.

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