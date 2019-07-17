Kayserispor Hakan Arıkan'ı transfer etti
İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha dahil etti. Avusturya kampı öncesinde sakatlanan Eray İşcan'ın yokluğunda 37 yaşındaki file bekçisi ile anlaşmaya varıldı.
Bugün Kayseri'ye gelerek sağlık kontrolünden geçen Hakan Arıkan, imzayı atarak Avusturya kampının yolunu tutacak. İstikbal Mobilya Kayserispor, tecrübeli file bekçisi ile 1 yıllık sözleşme yapacak.
Hakan Arıkan kimdir?
17 Ağustos 1982 Kocaeli doğumlu. Kocaelispor (4 sezon), Ankaraspor, Beşiktaş (4 sezon), Mersin idman Yurdu, Antalyaspor (2 sezon), Trabzonspor, Kayserispor (1,5 sezon), Osmanlıspor (3 sezon), Gençlerbirliği takımlarında forma giydi. Toplam 302 profesyonel maça çıkarken 4 kez de A milli takım forması giydi.
2014-2015 sezonlarında İstikbal Mobilya Kayserispor forması giyen Hakan Arıkan, 24 müsabakada görev yaptı. Hakan Arıkan, geldiği sezon PTT 1.Lig'de sarı kırmızılı temsilcimiz lig şampiyonu olmuştu. Tecrübeli eldivenin 2 kez Ziraat Türkiye Kupası şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez Süper Lig Şampiyonluğu (Beşiktaş forması ile) 1 kez de Spor Toto 1.Lig şampiyonluğu (Kayserispor ile) yaşadı
Geçen sezon Gençlerbirliği takımında forma giyen 37 yaşındaki kaleci 21 maçta görev alıp 1815 dakika sahada kaldı.
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