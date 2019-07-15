15 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Güzel işler yapacağız

Güzel işler yapacağız
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 15.07.2019

’a geri dönen Boldrin, “Yeni katılan tecrübeli oyuncuların transferleriyle güzel işler yapacağımızı düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

'un Brezilyalı futbolcusu Fernando Boldrin, sarı-kırmızılı forma ile başarı sözü verdi. Geçen sezon 'da kiralık olarak gönderilen 30 yaşındaki oyuncu, yeni sezonda elinden gelenin fazlasını yapacağı belirterek; "Yeni tecrübeli oyuncuların gelmesiyle güzel işler yapacağımıza inanıyorum. Kişisel olarak elimden gelenin en iyisini yapacağım. Hayat bu bazen iyi olursunuz, bazen kötü olursunuz. Geçen seneden daha iyi performans göstermek istiyorum. Taraftarın bana olan sevgisi mutlu ediyor. Hem kulüp açısından hem kulüp açısından hem de kendi özel performansım açısından güvenip artıyor ve daha iyisini yapmak için uğraşıyorum" diye konuştu.
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