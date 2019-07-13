13 Temmuz 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Yasir Subaşı Kayserispor'da

Yasir Subaşı Kayserispor'da
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 13.07.2019

Ümraniyespor'dan Fenerbahçe'ye geri dönen ve 2+1 yıllık sözleşme imzalayan , İstikbal Mobilya 'a transfer oldu.

Tesisleri'nde törenle 3 yıllık imza atan 23 yaşındaki oyuncu, "'a oynamaya geldim. Elimden gelenin en iyisi sahada sergilemek istiyorum. Hem kendimi geliştirmek hem de Kayserispor'un başarısına katkı vermek istiyorum" dedi. sol bekte forma giyiyor.
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