12 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor Abdennour ile sözleşme yaptı

Kayserispor Abdennour ile sözleşme yaptı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.07.2019

, Tunuslu futbolcu ile sözleşme yaptı.

2019-2020 sezonu için kadrosunu güçlendirmek isteyen , 'nın Marsilya takımında forma giyen ile anlaşmaya vardı.

Bugün erken saatlerde Kayseri'ye gelen, sonrasında sağlık kontrolünden geçen 29 yaşındaki Tunuslu futbolcu ile 1 yıllık mukavele yapıldı.

Aymen Abdennour, imza töreninde yaptığı açıklamasında "Kayserispor'a geldiğimden dolayı mutluyum. Bana gelen tüm teklifleri değerlendirdim ve kararımı Kayserispor'dan yana kullandım. Bunun için gururluyum. Kayserispor için elimden gelenin en iyisini yapıp, başarıya katkı sağlayacağım. Buraya gelmemi sağlayan herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya oynamaya geldim. Performansımı maksimum seviyede sergilemek istiyorum" dedi.

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