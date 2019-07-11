11 Temmuz 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Aymen Abdennour, Kayserispor'da

La Liga'dan Süper Lig'e flaş transfer
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019

'nın kulübü, Tunuslu savunma oyuncusu 'un İstikbal Mobilya 'a transfer olduğunu açıkladı.

kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour'un gelecek sezon forması giyeceği bildirildi.

Geçen sezonu 'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoper, forma şansı bulamamıştı.

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