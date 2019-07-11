11 Temmuz 2019, Perşembe
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Valencia kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour'un gelecek sezon Kayserispor forması giyeceği bildirildi.
Aymen Abdennour, Kayserispor'da
Güncelleme Tarihi: 11.07.2019 Giriş Tarihi: 11.07.2019
İspanya'nın Valencia kulübü, Tunuslu savunma oyuncusu Aymen Abdennour'un İstikbal Mobilya Kayserispor'a transfer olduğunu açıkladı.
Valencia kulübünden yapılan açıklamada, karşılıklı anlaşma sonucu sözleşmesi feshedilen Abdennour'un gelecek sezon Kayserispor forması giyeceği bildirildi.
Geçen sezonu Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak geçiren 29 yaşındaki stoper, forma şansı bulamamıştı.
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