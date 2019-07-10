10 Temmuz 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor, Club Brugge'dan Poulain ile sözleşme imzaladı

Kayserispor Fransız savunmacıyla imzaladı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

, ekiplerinden 'un oyuncusu ile iki yıllık sözleşme imzaladı.

, 'un 31 yaşındaki Fransız defans oyuncusu 'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İstikbal Mobilya Kayserispor'umuz geçtiğimiz sezonu Club Brugge takımında tamamlayan Benoit Poulain ile 2 yıllık sözleşme imzaladı" denildi.
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