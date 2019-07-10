10 Temmuz 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor’a Nijeryalı stoper

Kayserispor’a Nijeryalı stoper
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

, ’dan Nijeryalı stoperi 'u, 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattı.

Yeni sezon transfer çalışmalarını sürdüren , bir oyuncuya daha imza attırdı. Sarı-kırmızılılar, bu bağlamda 'ın, 'nın Enyimba Aba takımından 300 bin Euro bonservis bedeli ödeyerek kadrosuna kattığı 'u kiralık olarak renklerine bağladı. Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın istediği genç stoperin, bugün veya yarın kampa katılması bekleniyor.

Ozornwafor, genç yaşına rağmen Nijerya 'nın da kadrosunda yer alıyor.
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