10 Temmuz 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Artem Kravets antrenmana katıldı

Artem Kravets antrenmana katıldı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 10.07.2019

’un Ukraynalı golcü oyuncusu Artem Kravets bugün takıma katıldı.

2019-2020 sezon hazırlıklarını Tesisleri'nde sürdüren 'un golcü oyuncusu Artem Kravets, dün 'ye geldi ve sabah yapılan antrenmanda takımla birlikte çalışmalara başladı.

Sezonun tamamlanmasının ardından ülkesinin milli takım kampına giden Artem Kravets'e milli maçların ardından, Sarı-Kırmızılı teknik heyet tarafından ekstra izin verildi. Artem Kravets iznin sona ermesinden sonra dün akşam saatlerinde Kayseri'ye geldi.

Golcü futbolcu Artem Kravets'in İstikbal Mobilya Kasyerispor ile 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
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