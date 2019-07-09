09 Temmuz 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Deniz Türüç Kayserispor Tesisleri'nde

Deniz Türüç Kayserispor Tesisleri'nde
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

'un sözleşmeli futbolcusu olan ve , ve ile adı anılan , Kayserispor Tesisleri'ne geldi.

takımlarından İstikbal Mobilya ile bir sezon daha sözleşmesi bulunan , akşam saatlerinde Kayserispor Tesisleri'ne geldi. Antrenman sahasında teknik direktör ile sohbet eden milli futbolcu, sonrasında kulüp idari binasına geçti. 2019-2020 sezonu öncesi adı , ve ile anılan futbolcu, kendisine yöneltilen sorularını yanıtsız bıraktı.

Erol Bedir'den Deniz Türüç açıklaması

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje: Kayserispor'a isteyerek geldim Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje: "Kayserispor'a isteyerek geldim"
Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı
Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör