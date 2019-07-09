09 Temmuz 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Dja Djedje: "Kayserispor'a isteyerek geldim"

Kayserispor'un yeni transferi Dja Djedje: Kayserispor'a isteyerek geldim
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 09.07.2019

’un yeni transferi , sarı kırmızılı takıma isteyerek geldiğini ve başarılı olacağına inandığını söyledi.

Uzun süre Fransız takımlarında forma giydikten sonra geçen sezon Ankaragücü'de oynayan ve dün de ise 1+1 yıllık sözleşme yapan , sarı kırmızılı forma altında başarılı olacağına inandığını söyledi. Dja, "Başkanımıza ve hocamıza çok teşekkür ediyorum. Özellikle Kayserispor'u seçtim. Birkaç kişiye sordum ve olumlu dönüşler aldım. O yüzden Kayserispor'a gelmeyi tercih ettim" dedi.

Dja Djedje, "Benim de kendimce hedeflerim var. Geçen sezon Ankaragücü'de oynadım. Bu sezon Kayserispor'da başlayacağım. Onun için Kayserispor forması ile elimden gelenin en iyisini yapacağım" diye konuştu.

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