08 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı

Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

ekiplerinden İstikbal Mobilya , kaleci 'ı transfer etti.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2009'da alt yapısına gelen Eray İşcan, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer almasına rağmen çok fazla oynama şansı bulamadı.

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