Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki Eray İşcan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

2009'da Galatasaray alt yapısına gelen Eray İşcan, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer almasına rağmen çok fazla oynama şansı bulamadı.