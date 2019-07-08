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Kayserispor, kaleci Eray İşcan'la anlaştı
Giriş Tarihi: 08.07.2019
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, kaleci Eray İşcan'ı transfer etti.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, 27 yaşındaki Eray İşcan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
2009'da Galatasaray alt yapısına gelen Eray İşcan, bugüne kadar sarı-kırmızılı takımın kadrosunda yer almasına rağmen çok fazla oynama şansı bulamadı.
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