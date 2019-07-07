07 Temmuz 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması

Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.07.2019

İstikbal Mobilya Başkanı , transferi için ve ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.

Başkan , milli takım oyuncusu hakkında çıkan haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç için ve ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, ve Fenerbahçe, () ve 'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.

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