Kayserispor'dan Deniz Türüç açıklaması
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Deniz Türüç transferi için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü, henüz anlaşma sağlamadıklarını söyledi.
Başkan Erol Bedir, milli takım oyuncusu Deniz Türüç hakkında çıkan transfer haberlerine ilişkin açıklamada bulundu. Başkan Bedir, Deniz Türüç için Fenerbahçe ve Galatasaray ile temasların sürdüğünü söyleyerek, "Fenerbahçe ile anlaştığımız hakkında çıkan haberler doğru değil. Şu an iki takımla da sadece görüşmeler sürüyor. Sanırım önümüzdeki hafta Deniz Türüç transferi hakkında önemli gelişmeler olacaktır. Şu an Galatasaray transfer yapabilmek için futbolcu satmak zorunda, Beşiktaş ve Fenerbahçe, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve UEFA'dan gelecek raporu bekliyorlar" dedi.
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