07 Temmuz 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Kayserispor’a Fransız savunmacı

Kayserispor’a Fransız savunmacı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 07.07.2019

, Fransız savunma oyuncusu ile anlaştı.

, savunmaya takviye yaptı. Sarı-Kırmızılılar geçen sezon Brugge takımda oynayan 31 yaşındaki savunma oyuncusu 'i transfer etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba akşamı Kayseri'ye gelecek olan Benoit Poulain, Perşembe günü sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık resmi sözleşmeye imza atacak.

Benoit Poulain Çarşamba günü 17.55'de Marsilya'dan 'a gelecek ardından da 23.45 uçağı ile İstanbul'dan Kayseri'ye gelecek. Benoit Poulain, geçen sezon FC Brügge forması ile 32 maçta görev yaptı ve 1 gol kez gol sevinci yaşadı.

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