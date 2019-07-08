08 Temmuz 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor’a Fransız stoper

Kayserispor’a Fransız stoper
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 08.07.2019

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'da transfer harekatı devam ediyor.

Ömer Uzun'a önceki gün imza attıran sarı-kırmızılılar, dün de Brugge ile sözleşmesi sona eren Benoit Poulain anlaştı. Çarşamba günü 'ye gelecek olan 31 yaşındaki stoperin 2 yıllık sözleşmeye imza atacağı açıkladı. Geçtiğimiz sezon ekibi ile 32 resmi maça çıkan Poulain, 1 kez de gol sevinci yaşadı.
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