05 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da

Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da
KAYSERİSPOR
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019

, 36 yaşındaki milli oyuncu ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.

takımlarından , takım kaptanı 'un sözleşmesini bir yıllığına uzattı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbol takımımızın kaptanı başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz."

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