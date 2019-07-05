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Umut Bulut bir yıl daha Kayserispor'da
Güncelleme Tarihi: 05.07.2019 Giriş Tarihi: 05.07.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor, 36 yaşındaki milli oyuncu Umut Bulut ile bir yıllık yeni sözleşme imzaladığını açıkladı.
Spor Toto Süper Lig takımlarından İstikbal Mobilya Kayserispor, takım kaptanı Umut Bulut'un sözleşmesini bir yıllığına uzattı. Sarı kırmızılı kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Profesyonel futbol takımımızın kaptanı başarılı oyuncu Umut Bulut ile 1 yılık yeni sözleşme imzalanmıştır. Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni eder, oyuncumuza başarılar dileriz."
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