05 Temmuz 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor topbaşı yaptı

Kayserispor topbaşı yaptı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 05.07.2019

İstikbal Mobilya , Spor Toto 2019-2020 Cemil Usta Sezonu'nun hazırlıklarına başladı.

Tesisleri'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana, milli takım kamplarında bulunan bazı oyuncular ve vatani görevini yeni bitiren Sakıb Aytaç ile izinli oyuncular katılmadı.

Karaman, antrenman öncesinde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, 10 gün içerisinde çok hızlı hareket edeceklerini ve giden oyuncuların yerine 'a yakışacak şekilde transferler yapıp lige hazır bir şekilde girmek istediklerini söyledi.

Türk kulüplerinin maddi olarak zor bir dönemden geçtiğini belirten Karaman, "Önümüzdeki hafta yayıncı kuruluşun bir toplantısı var. Biz de bununla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Bu sadece bizim değil Türk futbolunun sorunu. İnşallah toplantıdan pozitif sonuçlar çıkar ve bütün kulüpler ayakta kalmayı başarır." diye konuştu.

Geçtiğimiz günlerde Kayserispor kadrosuna katılan iki oyuncuyu değerlendiren deneyimli teknik adam, "Mert Kula genç ve mücadeleci bir oyuncu. Kadroya girmek için çaba gösterecektir. Ziya Alkurt ise daha önce oynadığı ligde kendini ispatlamış bir oyuncu. Daha baba transferlerimizi yapmadık. Tabii ki bunlar iyi oyuncular ama bizi 'de ayakta tutacak, yukarılara doğru ivme kazandıracak oyuncuları bekliyoruz. Bununla ilgili yönetim kurulu yoğun bir şekilde çalışıyor." ifadelerini kullandı.

Hikmet Karaman ayrıca 15 Temmuz'da kampına gideceklerini ve orada bazı takımlarla hazırlık karşılaşmaları oynayacaklarını sözlerine ekledi.

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