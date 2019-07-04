04 Temmuz 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor Mert'i transfer etti

Kayserispor Mert'i transfer etti
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

İstikbal Mobilya dış transferde ile sözleşme yaptı.

İstikbal mobilya , Sarıyer'den ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve 'da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Ziya Alkurt Kayserispor’da Ziya Alkurt Kayserispor’da
Silviu Lung Kayseri'ye geldi Silviu Lung Kayseri'ye geldi
Kayserispor sahaya iniyor Kayserispor sahaya iniyor
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör