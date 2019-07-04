04 Temmuz 2019, Perşembe
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Kayserispor Mert'i transfer etti
Giriş Tarihi: 04.07.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor dış transferde Mert Kula ile sözleşme yaptı.
İstikbal mobilya Kayserispor, Sarıyer'den Mert Kula ile sözleşme yaptı. Stoper mevkiinde oynayan Mert Kula 3 yıllık imzayı attı. 24 yaşındaki genç futbolcu geçen sezon Sarıyer ve Menemen Belediyespor'da oynadığı 24 maçta 1995 dakika sahada kaldı. Mert 4 kez sarı kart görürken 2 kez de gol atma başarısı gösterdi.
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