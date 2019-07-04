04 Temmuz 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Ziya Alkurt, Kayserispor’da

Ziya Alkurt Kayserispor’da
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

, geçtiğimiz sezon Denizlispor’da oynayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

, geçtiğimiz sezon Denizlispor'da oynayan ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Kulübümüz, geçtiğimiz sezonu Denizlispor'da tamamlayan oyuncu Ziya Alkurt'la 2 yıllık sözleşme imzalamıştır.

Sözleşmenin her iki taraf için de hayırlı olmasını temenni ederiz." ifadesinde bulunuldu.

Sağ kanat oyuncusu olan Ziya Alkurt, geçen sezon Denizlispor'da forma giydiği 28 maçta 10 gole imza attı.

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