04 Temmuz 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Silviu Lung, Kayseri'ye geldi

Silviu Lung Kayseri'ye geldi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

'un Rumen kalecisi , bugün 'ye geldi.

Cemil Usta sezonunda mücadele edecek olan 2019-2020 sezonu açılışını yarın yapacağı antrenmanla gerçekleştirecek.

2016-2017 sezonunda İstikbal Mobilya Kayserispor'a gelen Rumen kaleci , geldiği günden bugüne kadar ortaya koyduğu performans ile takdir topladı. Sarı-Kırmızılı kulüple 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Lung, yarın yapılacak olan sezon açılışında yer alacak. Ülkesinden 'a uçan Silviu Lung, ardından İstanbul'dan 'ye geldi.
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