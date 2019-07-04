04 Temmuz 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Kayserispor sahaya iniyor

Kayserispor sahaya iniyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 04.07.2019

, yarın ilk antrenmanını yapacak.

'un resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, İstikbal Mobilya Kayserispor'un yeni sezon hazırlıklarına yarın saat 11.00"da yapacağı ilk antrenman ile start vereceği duyuruldu.

Tesisleri'nde yapılacak olan ilk antrenman, basın mensuplarına ve taraftarlara açık olacak.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi... G.Saray'dan 2 bomba daha! KAP'a bildirdi...
Kayserispor Karaman ile anlaştı Kayserispor Karaman ile anlaştı
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör