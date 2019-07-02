02 Temmuz 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayserispor Karaman ile anlaştı

Kayserispor Karaman ile anlaştı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2019

, 2019-2020 sezonu için Teknik Karaman ile anlaştı.

sonrası Kayseri'ye gelen tecrübeli teknik adam önce başkanla görüştü ardından yeni sezon hazırlıklarına başladı. Cuma günü topbaşı yapacak olan Sarı-Kırmızılı takımda gözler gelecek yeni isimlere çevrildi.

'dan konuyla ilgili olarak bir açıklama yapıldı. Sarı Kırmızılı kulübün açıklamasında "Başkanımız Dr. Erol Bedir ile biraya gelen Hikmet Karaman ile 1 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Ok Sözleşmenin Kayserisporumuza ve Teknik Direktörümüz Hikmet Karaman'a hayırlı olmasını diliyoruz" denildi.
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