02 Temmuz 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Mert Kula Kayserispor’da

Mert Kula Kayserispor’da
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 02.07.2019

, ’de forma giyen ’yı kadrosuna kattı.

Geçen sezon 2.Lig ekiplerinden forması giyen 24 yaşındaki genç futbolcu yeni sezonda forması giyecek.
Gelecek vaadeden futbolcular arasında yer alan savunma oyuncusu bu hafta içi Kayseri'ye gelerek önce sağlık kontrolünden geçecek ardından resmi sözleşmeye imza atacak.

Mert Kula, daha önce Gençlerbirliği, A.Ş, Menemenspor, Sarıyerspor formaları giydi.

Süper Ligde 2 maç, Kupası 10 maç, TFF 2.Lig 67 maç, U21 Ligi 98 maç, Özel maçlar 2 maç, Elit U19 1 maç, Akademi Ligi U18 Türkiye Finalleri 8 maç ve Akademi Ligi U18 2 maçta forma giydi. Mert, Toplam 188 maçta forma giydi.

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