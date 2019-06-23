23 Haziran 2019, Pazar

KAYSERİSPOR

Mensah’tan yalanlama

Mensah’tan yalanlama
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 23.06.2019

'un ?Atletico'dan bonservisini aldığı 'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyordu.

'un ?Atletico'dan bonservisini aldığı 'ın Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddia ediliyordu. Fakat 24 yaşındaki Ganalı orta saha bunu yalanlayıp "Sahte haberlere inanmayın" notu paylaştı. Öte yandan Kayserispor Basın Sözcüsü Orhan Taşçı da "Mensah'ın Fenerbahçe'yle anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. Mensah bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Tabii ki burada taraf biziz. Mensah'la anlaşılacaksa önce bizimle görüşülmeli" dedi.

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