22 Haziran 2019, Cumartesi

KAYSERİSPOR

Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi

Kayserispor'da olağanüstü kongre ertelendi
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 22.06.2019

ekiplerinden 'un seçimli olağanüstü kongresi, çoğunluk sağlanamadığı için ertelendi.

Kadir Has Kongre Merkezi'nde yapılması planlanan genel kurula, delegelerden yeterli katılım olmadı. Olağanüstü kongre, Cumartesi günü aynı yerde çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleştirilecek.

Basın Sözcüsü Orhan Taşçı, gazetecilere yaptığı açıklamada, bu durumu beklediklerini söyledi.

29 Haziran'da çoğunluğa bakılmaksızın kongrenin gerçekleştirileceğini belirten Taşçı, "Bir sonraki kongre gününde inşallah kalabalık bir katılım olacak. Tabii o güne kadar da muhtemelen adaylık durumu belli olacaktır. Hafta içinde Erol Bedir aday olmayacağını söyledi. Önemli olan şehrin dinamiklerinin ne söyleyeceği, ne kadar destek olacağı. Önemli olan burada kimin aday olup olmadığı değil, Kayserispor'un durumu. Biz burada kurumsal yapıyı gözetmek zorundayız." ifadelerini kullandı.

konularına da değinen Taşçı, şunları söyledi:

"Mensah'ın 'yle anlaştığı yönünde bazı haberleri görüyoruz. Mensah, tıpkı gibi ya da diğer oyuncularımız gibi bizim sözleşmeli futbolcumuzdur. Sözleşmesi halen devam ediyor. Tabii ki burada taraf biziz. Mensah ya da başka bir oyuncu konusunda anlaşılacaksa, önce Kayserispor'un kapısı çalınmalıdır. Mensah'a şu an için resmi bir teklif yok. Deniz Türüç için de aynı durum söz konusu. Onun da ile anlaştığı yönünde çokça söylenti oluyor. Bize gelen resmi bir teklif yok. Biz de Deniz'in nerede mutlu olacaksa orada devam etmesini isteriz. Onunla ilgili de bir teklif gelirse değerlendireceğiz. Transfer çalışmalarını yönetim seçildikten sonra yapmak istiyoruz. Doğru olan da bu. Kulübün menfaatleri gereği bunu yapmalıyız."



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