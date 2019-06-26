26 Haziran 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Türker Horoz aday olmayacak

Türker Horoz aday olmayacak
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 26.06.2019

Yönetim Kurulu Üyesi , başkan adayı olmadığını açıkladı.

29 Haziran 2019 Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan toplantısında Başkan Adayı olacağı iddia edilen yönetici , "Kayserispor, Kayserimizin en önemli değeri. Bu değere sahip çıkmak hepimizin boynunun borcu. Ben, Erol Bedir'in yönetimindeyim. Bana yakışan da Erol beyin yanında olmaktır. Erol bey aday olduğu sürece beraberim. Biz nerede giyindiysek orada soyunuruz" dedi.
Mevcut yönetimde Başkan Danışmanı olarak görevini sürdüren Türker Horoz, diğer bir başkan adayı Sedat Kılınç'ın listesinde olacağı ifade ediliyordu.
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