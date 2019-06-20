20 Haziran 2019, Perşembe

KAYSERİSPOR

Erol Bedir: Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır

Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 20.06.2019

Başkanı , öncesi, "Eğer yeterli destek olursa biz de elimizden geleni yapıp devam edeceğiz" dedi.

Başkanı , cumartesi günü gerçekleşecek olan öncesi açıklamada bulundu. 2,5 senedir başkanlık yaptığını hatırlatan Bedir, "Yeterli destek olmadan geçmişte biriken borçların üstesinden tek başıma gelemeyeceğimi anladım. Bu zamana kadar tek başımıza mücadele ettik. Elini taşın altına koyan olursa bayrağı devretmeye hazırız. Eğer yeterli destek olunursa biz de elimizden geleni yapıp devam edeceğiz. Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır" dedi.

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