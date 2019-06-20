20 Haziran 2019, Perşembe
BİZE ULAŞIN
Erol Bedir: Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır
Giriş Tarihi: 20.06.2019
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, Olağanüstü Genel Kurul öncesi, "Eğer yeterli destek olursa biz de elimizden geleni yapıp devam edeceğiz" dedi.
İstikbal Mobilya Kayserispor Başkanı Erol Bedir, cumartesi günü gerçekleşecek olan Olağanüstü Genel Kurul öncesi açıklamada bulundu. 2,5 senedir başkanlık yaptığını hatırlatan Bedir, "Yeterli destek olmadan geçmişte biriken borçların üstesinden tek başıma gelemeyeceğimi anladım. Bu zamana kadar tek başımıza mücadele ettik. Elini taşın altına koyan olursa bayrağı devretmeye hazırız. Eğer yeterli destek olunursa biz de elimizden geleni yapıp devam edeceğiz. Kayserispor sahipsiz kalmayacaktır" dedi.
YORUMLAR
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucular��n kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
KAYSERİSPOR HABERLERİ
Daha Fazla Gör
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...
- Galatasaray'da derbi öncesi şok! Fenerbahçe...
- MAÇ SONUCU l Türkiye 4-0 Moldova GOLLERİ İZLE | Türkiye 4-0 Moldova GENİŞ ÖZET
- Başkan Erdoğan: Allah nazardan saklasın
- Alexandra Stan, Fenerbahçe'ye destek verdi!
- Şener Özbayraklı Galatasaray'a imzayı attı
- Fatih Terim'den Ömer Toprak'a veto
- Pato'nun menajeri Galatasaray'a haber gönderdi: "Gelmeye hazır!"