18 Haziran 2019, Salı

KAYSERİSPOR

Kayseri Deniz’e teklif bekliyor

Kayseri Deniz’e teklif bekliyor
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 18.06.2019

Başkanı Erol Bedir, Spor'a transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.

ve 'nin yakından ilgilendiği 'e cazip teklifler beklediklerini vurgulayan Başkan Bedir, "Deniz Türüç için herhangi bir resmi teklif gelmedi. İyi bir teklif gelirse onun gitmesine izin veririz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki milli orta saha, geçen sezon 29 karşılaşmada 3 gol, 5 asistle oynadı.
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

KAYSERİSPOR HABERLERİ
Kayseri’de transfer şov Kayseri’de transfer şov
Deniz Türüç imzayı attı Deniz Türüç imzayı attı
Kayserispor kaptanı Gaziantep yolunda Kayserispor kaptanı Gaziantep yolunda
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör