18 Haziran 2019, Salı
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Kayseri Deniz’e teklif bekliyor
Giriş Tarihi: 18.06.2019
Kayserispor Başkanı Erol Bedir, TRT Spor'a transfer çalışmaları hakkında bilgi verdi.
Galatasaray ve Fenerbahçe'nin yakından ilgilendiği Deniz Türüç'e cazip teklifler beklediklerini vurgulayan Başkan Bedir, "Deniz Türüç için herhangi bir resmi teklif gelmedi. İyi bir teklif gelirse onun gitmesine izin veririz" ifadelerini kullandı. 26 yaşındaki milli orta saha, geçen sezon 29 karşılaşmada 3 gol, 5 asistle oynadı.
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