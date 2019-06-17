17 Haziran 2019, Pazartesi
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Kayseri’de transfer şov
Giriş Tarihi: 17.06.2019
Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor’dan Manu ve Erzurumspor’dan Emrah Başsan’la prensipte anlaştı.
Takımda 4 yabancısı kalan Kayserispor'u, transferde yoğun bir mesai bekliyor. Sarı-kırmızılıların, ligden düşen Erzurum'dan Emrah Başsan ve Akhisar'dan Manu'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. İki oyuncuyla da imzaların kongreden sonra atılacağı bildirildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah, 31 maçta 12 asist, 1 gollük performansıyla dikkati çekti. Kontratı 2021'de bitecek 25 yaşındaki Hollandalı sol açık Manu ise 41 maçta 10 gol, 4 asistle öne çıktı. Öte yandan Galatasaray'dan ayrılan Eren Derdiyok'la ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kurmayların, Teknik Direktör Hikmet Karaman'ın talebi doğrultusunda bir görüşme daha yapacağı belirtildi.
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