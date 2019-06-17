17 Haziran 2019, Pazartesi

KAYSERİSPOR

Kayseri’de transfer şov

Kayseri’de transfer şov
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 17.06.2019

Sarı-kırmızılılar, Akhisarspor’dan ve Erzurumspor’dan ’la prensipte anlaştı.

Takımda 4 yabancısı kalan 'u, transferde yoğun bir mesai bekliyor. Sarı-kırmızılıların, ligden düşen 'dan ve Akhisar'dan 'yla prensipte anlaştığı öğrenildi. İki oyuncuyla da imzaların kongreden sonra atılacağı bildirildi. 27 yaşındaki kanat oyuncusu Emrah, 31 maçta 12 asist, 1 gollük performansıyla dikkati çekti. Kontratı 2021'de bitecek 25 yaşındaki Hollandalı sol açık Manu ise 41 maçta 10 gol, 4 asistle öne çıktı. Öte yandan 'dan ayrılan 'la ilk görüşmede anlaşma sağlayamayan sarı-kırmızılı kurmayların, 'ın talebi doğrultusunda bir görüşme daha yapacağı belirtildi.
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