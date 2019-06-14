14 Haziran 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Deniz Türüç imzayı attı

Deniz Türüç imzayı attı
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

'un milli futbolcusu evlilik cüzdanına imzayı attı.

Milli maçların ardından 'ya giden Kayserisporlu oyuncu ile evlenerek hayatını birleştirdi.

ekiplerinden İstikbal Mobilya 'un başarılı 10 numarası 'ün ilk eşinden 5.5 yaşında Ayden adında bir oğlu bulunuyor. Deniz Türüç sevgilisi Rüya Baksi ile evlenirken, eşinin çocuk beklediği ve 2. kez baba olacağı belirtildi.

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