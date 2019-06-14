14 Haziran 2019, Cuma

KAYSERİSPOR

Kayserispor kaptanı Gaziantep yolunda

Kayserispor kaptanı Gaziantep yolunda
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 14.06.2019

kaptanı , Gazişehir Gaziantep yolunda.

Spor Toto 'de son 3 sezonunu 'da geçiren , Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya vardı.

Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica'yı takımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldığını doğruladı. Umut Bulut, "İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantepspor'dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık" dedi.

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