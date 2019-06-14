Kayserispor kaptanı Gaziantep yolunda
İstikbal Mobilya Kayserispor kaptanı Umut Bulut, Gazişehir Gaziantep yolunda.
Spor Toto Süper Lig'de son 3 sezonunu İstikbal Mobilya Kayserispor'da geçiren Umut Bulut, Süper Lig'in yeni takımı Gazişehir Gaziantepspor ile prensipte anlaşmaya vardı.
Umut Bulut, Teknik Direktör Marius Sumudica'yı takımın başına geçiren ve transfer çalışmalarına başlayan Gazişehir Gaziantepspor takımından transfer teklifi aldığını doğruladı. Umut Bulut, "İstikbal Mobilya Kayserispor ile görüştük. Anlaşma ortamı bulamadık. Gazişehir Gaziantepspor'dan teklif geldi. Her iki taraf da düşünüp karar verecek. Kısmetimizde neresi varsa orada oynayacağız artık" dedi.
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