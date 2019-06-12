12 Haziran 2019, Çarşamba

KAYSERİSPOR

Kayserispor'un en istikrarlısı Chery oldu

Kayserispor'un en istikrarlısı Chery oldu
KAYSERİSPOR
Giriş Tarihi: 12.06.2019

’da 2018-2019 Lefter Küçükandonyadis Sezonunda en istikrarlı futbolcu Hollandalı Chery oldu.

Geride kalan sezonu 41 puanla 10. sırada noktalandıran 'da en çok forma giyen isim Tjaronn Chery oldu. Hollandalı futbolcu 33 maçta 2.850 dakika sahada kaldı. En az forma giyen isim ise 4 dakika ile Emre Demir oldu.
İstikbal Mobilya Kayserispor'da geride kalan sezon forma giyen futbolcuların oynadıkları maç sayısı ve aldıkları süreler şöyle:
Tjaronn Chery: 33 maç - 2.850 dakika
Tiago Lopes: 30 maç - 2.596 dakika
Cristian Sapunaru: 31 maç - 2.591 dakika
Silviu Lung: 29 maç - 2.531 dakika
: 28 maç - 2.426 dakika
Deniz Türüç: 26 maç - 2.262 dakika
Kana Bıyık: 28 maç - 2.375 dakika
Atila Turan: 27 maç - 2.142 dakika
: 25 maç - 1.986 dakika
Bernard Mensah: 24 maç - 1.754 dakika
Silvestre Varela: 32 maç - 1.610 dakika
: 26 maç - 1.368 dakika
Artem kravets: 23 maç - 1.338 dakika
Oleksandr Kucher: 21 maç - 1.219 dakika
Bilal Başacıkoğlu: 22 maç - 1.207 dakika
Hasan Hüseyin Acar: 17 maç - 1.67 dakika
Muammer Yıldırım: 7 maç - 528 dakika
Asamoah Gyan: 14 maç - 258 dakika
Sakıb Aytaç: 3 maç - 234 dakika
Mert Özyıldırım: 8 maç - 180 dakika
Nurettin Korkmaz: 1 maç - 79 dakika
Adem Doğan: 1 maç - 10 dakika
Hakan Çıtak: 2 maç - 5 dakika
Emre Demir: 1 maç - 4 dakika

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